Победителем «Кубка Газпром нефти» стал ЦСКА
В Сочи и Омске прошел XII Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»
В 2018 году участие в «Кубке Газпром нефти» приняли 26 клубов из Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Впервые в турнире сыграли немецкая команда «Юнгадлер Маннгейм» и владивостокский «Адмирал». Традиционно матчи проходили в двух городах — Сочи и Омске. Поединки группы «Запад» принимали Дворец спорта «Большой» и Ледовый дворец «Айсберг», а «Востока» — «Арена Омск».
На матче открытия в Омске присутствовали более 10 тыс. болельщиков, в Сочи на трибунах собрались свыше 8,5 тыс. зрителей. Все матчи турнира показывали в прямом эфире на канале YouTube. Финал группы «Запад» между ЦСКА и столичным «Динамо» комментировали чемпион мира по хоккею Алексей Яшин и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский.
Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы стал столичный ЦСКА, одержавший в суперфинале победу по буллитам над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4.
Впервые в 2018 году на матчах «Кубка Газпром нефти» была использована современная система цифровой хоккейной аналитики. Разработанная российскими специалистами программа базируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного зрения и методах анализа больших данных. С ее помощью были оцифрованы все действия игроков в финалах групп и суперфинале — ускорения и перемещения, физические пики и спады, броски и передачи. Данные использовались комментаторами для работы в прямом эфире на КХЛ ТВ. В дальнейшем все игроки и тренеры команд получат доступ к профессиональной статистике турнира.
«На протяжении пяти дней мы наблюдали за бескомпромиссной борьбой, фантастической самоотдачей юных хоккеистов и их неподдельными эмоциями. Для игроков очень важно, что на "Кубке Газпром нефти" все по-взрослому: высокий уровень организации матчей, огромное количество болельщиков на трибунах, общение с журналистами. Не сомневаюсь, что многие участники турнира сделают выбор в пользу профессионального хоккея. Мы же будем стремиться к тому, чтобы "Кубок Газпром нефти" по-прежнему был главным ежегодным событием детского хоккея не только в нашей стране, но и на всем континенте», — отметил председатель правления компании «Газпром нефть» Александр Дюков.
Как сообщали Юга.ру, «Кубок Газпром нефти» ведет свою историю с 2007 года. Весной 2016 года Сочи впервые принимал эти соревнования — и организаторы предложили сделать курорт одним из постоянных мест проведения турнира. В итоге в октябре 2016 года на международном экономическом форуме было подписано соглашение, благодаря которому «Кубок Газпром нефти» получил постоянную прописку в Сочи — в олимпийской столице ежегодно будут определять победителя группы «Запад».
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