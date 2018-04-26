Победителем «Кубка Газпром нефти» стал ЦСКА

В Сочи и Омске прошел XII Международный хоккейный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

В 2018 году участие в «Кубке Газпром нефти» приняли 26 клубов из Беларуси, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Впервые в турнире сыграли немецкая команда «Юнгадлер Маннгейм» и владивостокский «Адмирал». Традиционно матчи проходили в двух городах — Сочи и Омске. Поединки группы «Запад» принимали Дворец спорта «Большой» и Ледовый дворец «Айсберг», а «Востока» — «Арена Омск».

На матче открытия в Омске присутствовали более 10 тыс. болельщиков, в Сочи на трибунах собрались свыше 8,5 тыс. зрителей. Все матчи турнира показывали в прямом эфире на канале YouTube. Финал группы «Запад» между ЦСКА и столичным «Динамо» комментировали чемпион мира по хоккею Алексей Яшин и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский.

Обладателем главного детского хоккейного трофея Европы стал столичный ЦСКА, одержавший в суперфинале победу по буллитам над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:4.