В Сочи во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков

В Сочи произойдут изменения в организации дорожного движения грузового транспорта в период проведения чемпионата мира по футболу

«В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке. Речь идет именно о грузовом транспорте», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи. Здесь ограничения будут действовать только в дни матчей, то есть 15, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 7:00 до 1:00.