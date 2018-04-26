В Сочи во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков
В Сочи произойдут изменения в организации дорожного движения грузового транспорта в период проведения чемпионата мира по футболу
«В частности, ограничения коснутся Адлера на участке от Кудепсты до поста Псоу и в районе Красной Поляны до развязки на Молдовке. Речь идет именно о грузовом транспорте», — отметили в пресс-службе мэрии Сочи.
Здесь ограничения будут действовать только в дни матчей, то есть 15, 23, 26, 30 июня и 7 июля с 7:00 до 1:00.
Читайте также:
Ограничение движения неаккредитованного транспорта, в том числе автобусов, будет действовать в дни матчей на территории, прилегающей к Олимпийскому парку, и в центре города — в районе проведения фестиваля болельщиков с 1 июня по 16 июля включительно.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. Матч — открытие Мундиаля 14 июня жители и гости Сочи смогут посмотреть на площадке Фестиваля болельщиков ФИФА, которая будет работать на протяжение всего турнира на Южном моле Морского порта.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.