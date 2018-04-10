В Сочи во время ЧМ-2018 по футболу ограничат въезд автобусов

С 1 июня по 17 июля будут действовать измененные условия въезда автобусов на территорию Сочи и других городов, принимающих матчи чемпионата мира по футболу

Для безопасности въезд на курорт разрешат только автобусам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, междугородним и смежным межрегиональным маршрутам. А также автобусам, оснащенным аппаратурой спутниковой навигации, которая будет передавать в транспортную дирекцию чемпионата информацию о местонахождении, направлении и скорости движения. Владельцы таких автобусов должны уведомить дирекцию о планируемом въезде в Сочи.

Въезд автобусов в город будет возможен после получения соответствующего разрешения от от уполномоченного территориального органа МВД. Информация для перевозчиков опубликована на сайте оператора информационной системы ГЛОНАСС. Также там можно узнать алгоритм действий владельцев автобусов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.