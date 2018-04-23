РФС рассмотрит удар защитника «Краснодара» Гранквиста по лицу Витиньо в матче с ЦСКА
Контрольно-квалификационная комиссия (ККК) по судейству РФС даст оценку эпизоду матча между ЦСКА и «Краснодаром», в котором защитник гостей Андреас Гранквист ударил ногой по лицу форварда армейцев Витиньо
На 75-й минуте матча 27-го тура чемпионата России капитан «быков» пытался достать верховой мяч и попал ногой в голову бразильцу, попав шипами по лицу. Судья Сергей Лапочкин не обратил на этот эпизод внимания, не сделал предупреждения Гранквисту и остановил игру, только когда увидел, что Витиньо не может самостоятельно встать. К этому времени у столичного клуба не осталось замен, поэтому нападающий красно-синих после получения медпомощи вернулся на поле и доиграл матч до конца.
После игры Андреас Гранквист сказал, что он не фолил, а удар по лицу вышел случайно.
«Удар Витиньо — это не фол, просто получилось не слишком удачно. Я не видел мяча, но сначала попал именно по нему, а уже затем по Витиньо», — приводит слова защитника горожан Sport24.
Глава ККК Николай Левников заявил, что заседание комиссии, на котором рассмотрят эпизод, состоится 24 апреля.
«Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс», — цитирует Левникова «Чемпионат».
Напомним, матч ЦСКА — «Краснодар» завершился волевой победой армейцев.
Как сообщали Юга.ру, во время матча 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал» судья показал форварду «быков» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для нападающего четвертым, в итоге он пропустил следующий матч — с ЦСКА.
«Краснодар» подал апелляцию, однако КДК не отменил предупреждение. При этом ККК РФС постановила, что Смолов получил карточку ошибочно, и отправила в отставку главу департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского. Руководство «Краснодара» попросило РФС разрешить внедрить систему видеоповторов на своем стадионе, чтобы «каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты».
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