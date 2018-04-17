Роспотребнадзор: Норовирус в школе Кабардино-Балкарии распространил один из кадетов

Кабардино-Балкария

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В управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии сообщили, что норовирусной инфекцией кадетов заразил один из учащихся школы

В ведомстве сообщили, что норовирус не обнаружили ни в пробах воды из открытого источника, возле которого отдыхали дети, ни в пище, ни у сотрудников школы-интерната. В связи с этим в Роспотребнадзоре считают, что единственный возможный источник распространения инфекции — один из учеников, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, 12 кадетов обратились в больницу с признаками отравления вечером 11 апреля. Четверых отпустили домой, оставшихся поместили в стационар. Причиной отравления назвали воду. В Роспотребнадзоре сообщили, что у кадетов выявили норовирус.

Дети Отравления Роспотребназдор Школьники
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Роспотребнадзор: Норовирус в школе Кабардино-Балкарии распространил один из кадетов
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