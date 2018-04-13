В Кабардино-Балкарии у шести из восьми отравившихся кадетов выявили норовирус

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии у кадетов, которых накануне госпитализировали с признаками отравления, выявили норовирус

Вирус обнаружили у шести из восьми находящихся в больнице школьников. Источник инфекции будут искать в воде, а также проверят персонал и других учащихся школы.

Кадеты находились с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.

Обстоятельства отравления также устанавливают следователи.

Как сообщали Юга.ру, 12 кадетов обратились в больницу с признаками отравления вечером 11 апреля. Четверых отпустили домой, оставшихся поместили в стационар. Причиной отравления назвали воду.

Дети Отравления Роспотребназдор
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