В Кабардино-Балкарии у шести из восьми отравившихся кадетов выявили норовирус
В Кабардино-Балкарии у кадетов, которых накануне госпитализировали с признаками отравления, выявили норовирус
Вирус обнаружили у шести из восьми находящихся в больнице школьников. Источник инфекции будут искать в воде, а также проверят персонал и других учащихся школы.
Кадеты находились с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии.
Обстоятельства отравления также устанавливают следователи.
Как сообщали Юга.ру, 12 кадетов обратились в больницу с признаками отравления вечером 11 апреля. Четверых отпустили домой, оставшихся поместили в стационар. Причиной отравления назвали воду.
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