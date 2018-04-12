В Кабардино-Балкарии восемь кадетов госпитализировали с отравлением

В сельском поселении Бабугент Черекского района Кабардино-Балкарии госпитализировали восемь учащихся Кадетской школы-интерната № 2

В республиканском минздраве сообщили, что кадетов доставили в больницу вечером 11 апреля. Сначала за помощью обратились 12 человек, потом четверых отпустили домой. Оставшиеся кадеты в стационаре, их состояние удовлетворительное, пишет «Российская газета».

В минздраве уточнили, что дети отравились не в учебном учреждении, а на природе во время похода.