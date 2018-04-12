Причиной отравления кадетов в Кабардино-Балкарии считают воду

Учащиеся Кадетской школы-интерната № 2 в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, отравились водой в походе

«По предварительным данным, причиной отравления (токсикоинфекции) двенадцати школьников из Кабардино-Балкарии стала вода из открытого источника», — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

В министерстве образования, науки и по делам молодежи КБР рассказали, что накануне 131 воспитанник интерната вместе с родителями, учителями и в сопровождении медиков отправились в поход.

«По возвращении в образовательное учреждение часть подростков пожаловалась на недомогание», — отметили в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия выясняет правительственная комиссия в составе представителей территориального управления Роспотребнадзора и минздрава.

Кроме того, отравлением школьников заинтересовалось следствие, проводится проверка.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе версия употребления детьми воды из сероводородного источника», — отметили в ведомстве.

Как сообщали Юга.ру, 12 кадетов обратились в больницу с признаками отравления вечером 11 апреля. Четверых отпустили домой, оставшихся поместили в стационар.