Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений

Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос об удалении мессенджера Telegram из онлайн-магазинов

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«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложения Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — цитирует сообщение ведомства RT. Процедура блокировки Telegram началась 16 апреля.