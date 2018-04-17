Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений

Вся Россия

Распечатать

Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос об удалении мессенджера Telegram из онлайн-магазинов

Читайте также:

«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложения Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — цитирует сообщение ведомства RT.

Процедура блокировки Telegram началась 16 апреля.

Как сообщали Юга.ру, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно, после того как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей.

Интернет Роскомнадзор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Глава Кабардино-Балкарии поручил проверить все рынки республики после пожара в Нальчике
В Ингушетии осудили экс-бухгалтера регионального минсельхоза за хищение 11 млн рублей
В портах России на время ЧМ-2018 запретят перевалку опасных грузов
Роспотребнадзор: Норовирус в школе Кабардино-Балкарии распространил один из кадетов
Крым передал Тузлинскую косу в федеральную собственность
В Сочи при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале