Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений
Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос об удалении мессенджера Telegram из онлайн-магазинов
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«Роскомнадзор направил в Apple и Google требование об удалении приложения Telegram из магазинов приложений данных компаний. Ответом должно стать удаление приложения Telegram», — цитирует сообщение ведомства RT.
Процедура блокировки Telegram началась 16 апреля.
Как сообщали Юга.ру, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно, после того как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей.
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