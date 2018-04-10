ФАС одобрила ходатайство о покупке аэропорта Геленджика

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт Геленджик»

По сделке, ВТБ и партнер приобретают две одинаковые доли, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО «Аэропорт Геленджик», что в совокупности составляет 99% долей, сообщает «Интерфакс».

Геленджикским аэропортом управляет «Базэл аэро» — совместное предприятие «Базового элемента» Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанком (20%), созданного в 2011 году. Ранее ВТБ не заявлял о намерении купить аэропорт, однако «Ведомости» осенью 2017 года сообщали, что свою долю хочет продать Сбербанк.