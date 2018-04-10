Прокуратура потребовала закрыть 34 ТЦ в Ростовской области из-за нарушений пожарной безопасности
В Ростовской области прокуратура выявила 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в торговых центрах
Прокуратура проверила более 650 объектов — торговых и развлекательных центров в регионе. По результатам проверок было выявлено более 1,9 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Самые частые нарушения — отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, неисправность противопожарных систем, складирование горючих материалов на путях эвакуации.
«В суд направлено 56 исков, по 34 из которых в качестве обеспечительных мер указано о приостановлении деятельности объектов до устранения выявленных нарушений», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее Юга.ру сообщали, что ростовский цирк не будет работать два месяца, чтобы устранить неисправности в системе пожарной безопасности.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека. После этого по всей стране прошли проверки.
В Ростовской области в Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре, был закрыт «Джоуль-парк» и два ТРЦ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.