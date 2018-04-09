Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Ахмата»

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Михаил Галактионов после матча с «Рубином» подал в отставку

Российский специалист заявил, что это решение было не эмоциональным, взвешенным. После поединка с «Рубином», который завершился победой казанского клуба, Галактионов позвонил президенту «Ахмата» Магомеду Даудову и попросил об отставке.

«На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и было необходимое время, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре», — прокомментировал Михаил Галактионов.