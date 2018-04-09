Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Ахмата»
Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Михаил Галактионов после матча с «Рубином» подал в отставку
Российский специалист заявил, что это решение было не эмоциональным, взвешенным. После поединка с «Рубином», который завершился победой казанского клуба, Галактионов позвонил президенту «Ахмата» Магомеду Даудову и попросил об отставке.
«На протяжении нескольких игр команда не добивается положительного результата, хотя я неоднократно отмечал, что по организации игры команда поступательно двигалась и было необходимое время, чтобы эту игру дальше развить. Но, к сожалению, результаты нас не устраивали, и меня в первую очередь, как тренера. Я считаю, что команде нужна психологическая встряска, чтобы ребята с другим, свежим взглядом подошли к игре», — прокомментировал Михаил Галактионов.
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Он добавил, что на определенном этапе у клуба хорошо шли дела, но «бывают моменты, когда необходимо сделать мужской поступок, чтобы команда в правильном направлении двигалась дальше», передает пресс-служба «Ахмата».
Как сообщали Юга.ру, Михаил Галактионов сменил на посту главного тренера «Ахмата» Олега Кононова, который ушел в отставку 31 октября 2017 года. После этого Галактионов исполнял обязанности наставника команды, а 14 декабря его утвердили в должности. Под его руководством бело-зеленые выиграли две игры, три поединка завершили вничью и проиграли четыре матча.
За шесть туров до конца чемпионата России чеченский клуб набрал 27 очков и занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.
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