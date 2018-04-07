«Ахмат» уступил «Рубину» и продлил серию без побед до шести матчей

Чечня, Вся Россия

Распечатать

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 7 апреля провел матч 25-го тура российской премьер-лиги против казанского «Рубина»

Игра прошла в Казани на стадионе «Центральном» и завершилась победой хозяев — 3:2.

Счет на 1-й минуте открыл форвард грозненцев Магомед Митришев. На 49-й минуте Ивелин Попов сравнял счет, в середине второго тайма Сердар Азмун забил еще два мяча в ворота бело-зеленых. На 86-й минуте Митришев оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Следующий матч команда Михаила Галактионова проведем 13 апреля на своей арене, соперником станет один из аутсайдеров турнира — ленинградское «Тосно».

РФПЛ ФК «Ахмат» Футбол
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Иерусалиме сошел благодатный огонь
«Ахмат» уступил «Рубину» и продлил серию без побед до шести матчей
Reuters рассказало о схеме перевозки российских наемников из Ростова в Сирию
В Яблоновском загорелся строительный вагончик
В Ростове 16-летний подросток зарезал друга семьи
В Кабардино-Балкарии грабитель напал на сотрудницу компьютерного клуба

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале