Михаила Галактионова утвердили на посту главного тренера «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» Михаил Галактионов стал наставником команды

Российский специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на три с половиной года. Об этом в своем инстаграме сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Как сообщали Юга.ру, 31 октября Олег Кононов попросил освободить его от должности главного тренера чеченской команды.

Под руководством Галактионова бело-зеленые одержали победу в двух матчах, две игры завершили вничью и потерпели одно поражение — от бывшей команды Кононова, «Краснодара».

По итогам 20 туров чемпионата России «Ахмат» с 26 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.