Михаила Галактионова утвердили на посту главного тренера «Ахмата»
Исполняющий обязанности главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат» Михаил Галактионов стал наставником команды
Российский специалист подписал контракт с клубом, рассчитанный на три с половиной года. Об этом в своем инстаграме сообщил президент «Ахмата» Магомед Даудов.
Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича. В четырех играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата. #Кадыров #Даудов #Галактионов #Ахмат #Футбол
Как сообщали Юга.ру, 31 октября Олег Кононов попросил освободить его от должности главного тренера чеченской команды.
Под руководством Галактионова бело-зеленые одержали победу в двух матчах, две игры завершили вничью и потерпели одно поражение — от бывшей команды Кононова, «Краснодара».
По итогам 20 туров чемпионата России «Ахмат» с 26 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.