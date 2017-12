Михаила Галактионова утвердили на посту главного тренера «Ахмата»

Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича. В четырех играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата. #Кадыров #Даудов #Галактионов #Ахмат #Футбол

A post shared by M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) on Dec 14, 2017 at 6:35am PST