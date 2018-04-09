На Ставрополье после проверок приостановили работу еще семи торговых центров

Ставропольский край

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В Ставропольском крае в апреле временно остановили работу 11 торговых центров

Зампредседателя краевого правительства Юрий Скворцов сообщил, что на соблюдение норм и правил противопожарной безопасности прокуратура проверила 448 торговых комплексов, детских досуговых центров, учреждений культуры и спортивных сооружений.

Всего выявили более 800 нарушений, для устранения которых вынесли 182 представления. В суды подали 11 исков о приостановлении деятельности до устранения выявленных нарушений.

Сейчас приостановлена деятельность торговых центров в Ставрополе, Пятигорске, Благодарном, Буденновске. Возбудили 90 дел об административных правонарушениях. Проверки продолжают проводить, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, на Ставрополье в апреле приостановили работу торговых центров «Москва», «Космос», «Галерея» и «Европейский».

Проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», во время которого погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок

Безопасность Торговля
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