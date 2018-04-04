В Ставрополе суд остановил работу двух торговых центров

Ставропольский край

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Ставропольский краевой суд из-за нарушения правил пожарной безопасности приостановил работу двух городских торговых центров

Прокурор Промышленного района Ставрополя просил временно закрыть ТРЦ «Космос» и ТЦ «Москва», пока те не устранят нарушения.

«Иски приняты к производству суда, по ним возбуждены гражданские дела, предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля 2018 года», — цитирует пресс-служба суда РИА «Новости».

Торговые центры не будут работать до того, как дела не рассмотрят по существу.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, во время которого погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все торгово-развлекательные центры России.

Прокуратура Ставрополь
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