В Ставрополе суд остановил работу двух торговых центров

Ставропольский краевой суд из-за нарушения правил пожарной безопасности приостановил работу двух городских торговых центров

Прокурор Промышленного района Ставрополя просил временно закрыть ТРЦ «Космос» и ТЦ «Москва», пока те не устранят нарушения.

«Иски приняты к производству суда, по ним возбуждены гражданские дела, предварительное судебное заседание назначено на 12 апреля 2018 года», — цитирует пресс-служба суда РИА «Новости».

Торговые центры не будут работать до того, как дела не рассмотрят по существу.