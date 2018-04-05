В Ставрополе после проверок приостановили работу еще двух торговых центров

Октябрьский районный суд Ставрополя частично приостановил работу еще двух торговых центров из-за нарушения противопожарных норм

Многочисленные нарушения требований пожарной безопасности выявлены ТРК «Галерея» и ТК «Европейский». С исками о приостановлении их деятельности, запрете свободного доступа к ним, их эксплуатации до полного устранения нарушений в суд обратился районный прокурор.

По искам возбуждены гражданские дела, предварительное судебное заседание назначено на 25 апреля.

«Определением суда по искам приняты обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации помещений подвального этажа, а также запрета допуска в кинозалы до рассмотрения гражданских дел по существу», — цитирует «Интерфакс» сообщение суда.

Как сообщали Юга.ру, ранее из-за нарушений пожарной безопасности в Ставрополе приостановили работу торговых центров «Москва» и «Космос».

Проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», во время которого погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок.