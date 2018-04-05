В Ставрополе после проверок приостановили работу еще двух торговых центров
Октябрьский районный суд Ставрополя частично приостановил работу еще двух торговых центров из-за нарушения противопожарных норм
Многочисленные нарушения требований пожарной безопасности выявлены ТРК «Галерея» и ТК «Европейский». С исками о приостановлении их деятельности, запрете свободного доступа к ним, их эксплуатации до полного устранения нарушений в суд обратился районный прокурор.
По искам возбуждены гражданские дела, предварительное судебное заседание назначено на 25 апреля.
«Определением суда по искам приняты обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации помещений подвального этажа, а также запрета допуска в кинозалы до рассмотрения гражданских дел по существу», — цитирует «Интерфакс» сообщение суда.
Как сообщали Юга.ру, ранее из-за нарушений пожарной безопасности в Ставрополе приостановили работу торговых центров «Москва» и «Космос».
Проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», во время которого погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок.
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