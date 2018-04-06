В выходные на Кубани потеплеет до 23 °C

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в выходные, 7 и 8 апреля, синоптики прогнозируют ясную погоду

«В выходные в регионе ожидается хорошая погода, будет на 1-2 °C, теплее, чем сегодня. Темпратура по краю — 15-20 °C, в южной части потеплеет до 23 °C. На Азовском побережье будет прохладнее — там воздух прогреется максимум до 16 °C. Ночью в крае температуры опустятся до 7-9 °C», — рассказал порталу Юга.ру, начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии Андрей Бондарь.

Он добавил, что в воскресенье на Черноморском побережье усилится ветер, на участке Анапа — Геленджик возможны порывы до 25 м/с.

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В Краснодаре в выходные сохранится хорошая похода, ночью и утром возможен туман. Днем воздух прогреется до 20 °C.

Как сообщали Юга.ру, с 6 по 9 марта объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Краснодарского края.

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