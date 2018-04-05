В Ростовской области прокуратура потребовала закрыть развлекательный центр из-за нарушений

В Ростовской области в Миллерово развлекательный центр «ОаЗиС» работал с множеством нарушений пожарной безопасности, прокуратура потребовала закрыть его

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, помещения не были оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Из кинотеатра нельзя было выйти через запасные выходы без ключей. Эвакуационные коридоры не были оборудованы специальным освещением. Огнетушители оказались испорчены, знаки пожарной безопасности отсутствовали. Несмотря на нарушения, развлекательный центр продолжал работать.

Прокуратура направила материалы проверки в суд и потребовала закрыть заведение.

В Новочеркасске в связи с грубым нарушением пожарной безопасности суд запретил деятельность караоке в торговом центре, в Ростове приостановил работу «Джоуль парк».

На Дону проверят 54 крупных ТРЦ и 36 кинотеатров после пожара в торговом центре в Кемерове.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека.