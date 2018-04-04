СБУ задержала депутата из Крыма, который собирался на Украину к родственникам

В пункте пропуска «Чаплинка» сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали депутата городского совета Евпатории

Соответствующее сообщение накануне было опубликовано на сайте СБУ.

«Сотрудники службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Чаплинка" депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета". Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на Украину, где проживают его родственники», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает RT.

Украинские силовики считают, что задержанный был членом «Народного ополчения Республики Крым», а в сентябре 2014 года его избрали в горсовет Евпатории.

Ряд СМИ сообщил, что задержанным является депутат партии «Единая Россия» Сергей Осьминин. Глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко 4 апреля заявила, что с этим чиновником в настоящее время нет связи.

«Официально ничего не известно. На связь он не выходит», — цитирует РИА «Новости» главу горсовета.