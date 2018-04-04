СБУ задержала депутата из Крыма, который собирался на Украину к родственникам

Крым

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В пункте пропуска «Чаплинка» сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали депутата городского совета Евпатории

Соответствующее сообщение накануне было опубликовано на сайте СБУ.

«Сотрудники службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Чаплинка" депутата самопровозглашенного "Евпаторийского городского совета". Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на Украину, где проживают его родственники», — говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает RT.

Украинские силовики считают, что задержанный был членом «Народного ополчения Республики Крым», а в сентябре 2014 года его избрали в горсовет Евпатории.

Ряд СМИ сообщил, что задержанным является депутат партии «Единая Россия» Сергей Осьминин. Глава городского совета Евпатории Олеся Харитоненко 4 апреля заявила, что с этим чиновником в настоящее время нет связи.

«Официально ничего не известно. На связь он не выходит», — цитирует РИА «Новости» главу горсовета.

Как сообщали Юга.ру, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом с десятью членами экипажа на борту. Украинская сторона заявила, что экипаж «Норда» нарушил морскую границу. Рыбакам запретили покидать борт, судно арестовали и доставили в порт Бердянск.

Капитан «Норда» рассказал, что пограничники пообещали отпустить задержанных, если те предоставят украинские паспорта. Российскому консулу отказали в доступе к экипажу, мотивировав это тем, что на судне нет граждан РФ.

ФСБ России возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Командование Черноморского флота заявило о готовности по команде обеспечить постоянное присутствие в северо-восточной части Черного моря и в акватории Азовского моря.

Пограничники Украина
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