Председатель ВФСО «Динамо» заявил о серьезных последствиях для экс-гендиректора ФК «Кубань» Муравьева

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал отставку гендиректора ФК «Динамо» Евгения Муравьева, который ранее возглавлял ФК «Кубань» и работал вице-губернатором Краснодарского края

Серьезные перестановки в системе «Динамо» произошли в марте: Совет директоров принял решение отстранить Евгения Муравьева, который являлся управляющим финансово-имущественным блоком ВФСО и генеральным директором футбольного клуба «Динамо».

В пресс-службе ФК «Динамо» сообщали, клуб заключил сделки с компанией Golden Toys LLP, а Совет директоров не одобрял предложения Муравьева об изменении условий по этим сделкам. По данным ряда СМИ, под одной из сделок могло подразумеваться заключение договора о выплате 1,25 млн евро за организацию перехода в «Динамо» из «Кельна» защитника сборной России Константина Рауша. При этом немецкому клубу за этот трансфер выплатили 1,5 млн евро.

Стржалковский заявил, что футболист Рауш не имеет отношения к этой ситуации.

«Рауш дал показания, сделал все необходимые объяснения — к нему лично никаких вопросов нет. С Раушем это не связано. Это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», — цитируют председателя ВФСО «Динамо» «Известия».

Как сообщали Юга.ру, Евгений Муравьев работал в администрации Краснодарского края с 2001 года, воглавив комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. С августа 2002 года — генеральный директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей.

В августе 2003 года был назначен вице-губернатором по вопросам санаторно-курортной и туристской отрасли, с декабря 2003 года — вице-губернатором по вопросам образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения, курортной сферы и туризма. С января 2005 года в качестве вице-губернатора курировал вопросы экономического развития. В июле 2008 года был утвержден на посту первого вице-губернатора Краснодарского края, проработав до апреля 2009 года.

В 2015 году против Муравьева возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Эпизод, вменяемый следствием, относился к периоду работы Муравьева на посту вице-губернатора. Следствие полагало, что в 2008 году предприниматель попросил Муравьева содействовать в реализации инвестпроекта, за что в качестве вознаграждения бизнесмен передал родственнику чиновника квартиру в Геленджике, однако Муравьев своих обещаний не выполнил. Позже суд в возбуждении дела отказал.

В феврале 2009 года назначен генеральным директором ОАО «Крайинвестбанк», а с мая 2009 года стал генеральным директором ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (ГМК «Норильский никель»). В ноябре 2013 года вернулся в Краснодар и возглавил строительную корпорацию «Девелопмент-Юг», совместив посты президента и председателя правления компании.

В августе 2014 года Евгений Мураевьев занял должность генерального директора ФК «Кубань», сменив на этом посту Владислава Терешков, работавшего в клубе с марта 2013 года. Гендиректором московского ФК «Динамо Москва» он стал в сентябре 2016 года.