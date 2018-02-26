Суд признал законным арест экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана

Краснодарский край, Вся Россия

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Московский городской суд 26 февраля признал законным арест бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана, которого обвинили в мошенничестве

Судья постановил оставить без изменения решение Басманного районного суда Москвы, жалобы защитников не удовлетворили, передает РАПСИ.

Бывший владелец «Кубани», гендиректор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан останется под стражей до 5 апреля.

По просьбе адвокатов обвиняемого заседание прошло в закрытом режиме. Предприниматель отрицал свою вину.

Как сообщали Юга.ру, Мкртчана арестовали в Москве в начале февраля. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2009 по 2013 год, занимая руководящую должность в «Индустриальном союзе Донбасса», он организовал получение у Внешэкономбанка кредита через офшоры. Таким образом, было совершено мошенничество на сумму более 1 млрд рублей.

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