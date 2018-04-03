В Краснодаре в суд передали дело о погоне с перестрелкой на Тургенева

В Краснодаре завершили расследование в отношении четырех членов преступной группы, которых обвинили в бандитизме, причинению тяжкого вреда здоровью, покушении на убийство

По данным следствия, 27-летний ранее судимый за создание экстремистского сообщества молодой человек создал вооруженную группу из восьми его друзей и знакомых. В июне 2017 года он выиграл в незаконном игровом клубе крупную сумму, но в выигрыше ему отказали. Вместе с соучастниками он приехал в клуб, там у него возник конфликт с мужчиной. «29 июня члены банды с использованием не менее 2 пистолетов, относящихся к оружию ограниченного поражения, причинили легкий вред здоровью данному мужчине. После этого организатор банды по телефону договорился о встрече со знакомым данного гражданина, который выступил в его защиту и высказал намерение встретиться и обсудить ситуацию, но она не состоялась, поскольку обвиняемый сделал вывод о том, что тот намеренно сообщил в полицию о предстоящей встрече», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Банда совершила еще одно нападение 22 августа. Заранее отследив с помощью GPS-маяка передвижение мужчины, они избили его знакомого, который попытался вмешаться в конфликт. Злоумышленники заранее отследили место нахождения потерпевшего и напали на него, нанося удары молотками, при этом один из нападавших стрелял потерпевшего из травматического пистолета. В Краснодаре 28 августа на посту полиции остановили Toyota Camry, где за рулем сидел руководитель банды, а в салоне были еще двое соучастников. Во время проверки документов водитель ударил одного из полицейских, направился к своей машине, открыв стрельбу по сотрудникам МВД. Он выстрелили из из травматического пистолета в водителя припаркованного рядом с ним автомобиля, чтобы дать соучастнику возможность скрыться на угнанном автомобиле, но был блокирован. После этого стрелявший скрылся на автомобиле.

«В ходе преследования сотрудниками ДПС он остановил свой автомобиль и выстрелил из охотничьего ружья в лобовое стекло патрульной машины, после чего продолжил движение. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова краевого центра он совершил ДТП, покинул машину и скрылся от преследования. Злоумышленник был задержан спустя 2 дня», — уточнили в пресс-службе. Пятеро фигурантов дела находятся в розыске, материалы уголовного дела в отношении них выделено в отдельное производство. Все обвиняемые находятся под стражей. Дело направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.