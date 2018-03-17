«Уфа» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» 17 марта провел матч 23-го тура российской премьер-лиги против «Уфы»

Матч состоялся на стадионе «быков» и завершился со счетом 0:1.

Единственный гол встречи на 72-й минуте забил полузащитник уфимцев Иван Пауревич.

По итогам 23 туров «Краснодар» с 40 очками опустился на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» набрала 34 очка и расположилась на шестом месте.

Следующий матч черно-зеленые проведут 1 апреля на своем стадионе, соперником станет махачкалинский «Анжи».