Минфин предложил увеличить налог на авиарейсы через Москву. Это приведет к росту цен на билеты

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Министерство финансов РФ предложило повысить налог на добавленную стоимость на авиарейсы, которые следуют через аэропорты Москвы

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Согласно инициативе, налог на перелеты через столицу вырастет с 10 до 18%, при этом будет обнулен для внутренних маршрутов, которые не проходят через Москву. Такая мера призвана избавить пассажиров из регионов от необходимости летать из одного далекого города в другой через столицу.

Помощник президента России Игорь Левитин направил письмо с соответствующим предложением министру транспорта Максиму Соколову, передают «Ведомости». Предполагается, что такой налоговый маневр могут провести до конца 2022 года.

Отмечается, что обнуление НДС может принести 12 млрд рублей в год авиакомпаниям, которые не летают через столицу, а повышение налога перевозчики могут потерять около 29 млрд рублей. В итоге потери составят 17 млрд рублей.

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Самые крупные потери может понести крупнейший российский перевозчик — «Аэрофлот», при этом за увеличением НДС последует рост цен на билеты для конечного потребителя.

Как сообщали Юга.ру, Росавиация запретила повышать цены на билеты в города чемпионата мира по футболу в период проведения турнира.

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