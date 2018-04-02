Минфин предложил увеличить налог на авиарейсы через Москву. Это приведет к росту цен на билеты

Министерство финансов РФ предложило повысить налог на добавленную стоимость на авиарейсы, которые следуют через аэропорты Москвы

Согласно инициативе, налог на перелеты через столицу вырастет с 10 до 18%, при этом будет обнулен для внутренних маршрутов, которые не проходят через Москву. Такая мера призвана избавить пассажиров из регионов от необходимости летать из одного далекого города в другой через столицу.

Помощник президента России Игорь Левитин направил письмо с соответствующим предложением министру транспорта Максиму Соколову, передают «Ведомости». Предполагается, что такой налоговый маневр могут провести до конца 2022 года.

Отмечается, что обнуление НДС может принести 12 млрд рублей в год авиакомпаниям, которые не летают через столицу, а повышение налога перевозчики могут потерять около 29 млрд рублей. В итоге потери составят 17 млрд рублей.