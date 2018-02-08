Росавиация запретила повышать цены на авиабилеты в города ЧМ-2018

Росавиация начала уведомлять авиакомпании о запрете на повышение стоимости авиабилетов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года этим летом

Об этом говорится в телеграмме за подписью замглавы ведомства Олега Клима. Запрет распространяется на полеты в города проведения матчей.

«Руководителям межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Росавиации осуществить информирование подведомственных авиакомпаний и аэропортов о запрете увеличения тарифов на воздушные перевозки пассажиров в аэропорты, обслуживающие населенные пункты, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, а также тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — цитирует текст телеграммы ТАСС.

Регулятор будет мониторить не только цены на билеты и их наличие в продаже, но и тарифы на услуги аэропортов. Руководителям МТУ Росавиации, авиакомпаний и аэропортов поручено проводить мониторинг стоимости соответствующих воздушных перевозок пассажиров и при нарушении указания ведомства «незамедлительно информировать Росавиацию и ФАС России».

Закон, на который ссылается ведомство, — «О подготовке и проведении в РФ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 2013 года, передает «Интерфакс».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

1 декабря в Кремле состоялась финальная жеребьевка ЧМ-2018, в результате которой определились составы групп и стадионы, на которых они сыграют.