Россия вышлет 50 британских дипломатов

Россия собирается выслать более 50 дипломатов и сотрудников дипмиссии в качестве зеркальной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств

«Предложен паритет. Разница между численным составом российских и британских дипломатов — более 50 человек в пользу британской стороны», — сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как писали Юга.ру, высылка дипломатов началась в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это отрицает.

Лондон выслал 23 сотрудника российской дипмиссии и потребовал от других европейских стран поступить так же. После этого о выдворении российских дипломатов объявили США, Австралия, Украина, Канада и более 10 стран ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о зеркальной высылке дипломатов тех стран, которые объявили о выдворении российских сотрудников дипмиссии.



