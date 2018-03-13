МИД выразил протест Великобритании из-за «огульных обвинений» по делу Скрипаля

В российском МИДе заявили «решительный протест» послу Великобритании в Москве Лори Бристоу в связи с «огульными обвинениями» британских властей в адрес Москвы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

«Был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», — говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что заявления Лондона носят откровенно провокационный характер, так как Москва не причастна к отравлению Скрипаля.

При этом отмечается, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока не получит образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. Также Великобритания должна действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование.

«Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию», — добавили в МИД.

В ведомстве добавили, что если Британия примет санкционные меры в отношении РФ, то ее действия не останутся без ответа.

Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году, и его дочь Юлию госпитализировали с отравлением, сейчас они в коме.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом, который был разработан Россией. Она сообщила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на РФ.

Мэй дала Владимиру Путину время до полуночи 13 марта, чтобы опровергнуть это утверждение.