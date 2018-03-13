Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в применении химоружия и пригрозила ответными действиями

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй публично обвинила Россию в применении химического оружия на британской территории и предупредила о возможных ответных мерах.

Выступая в парламенте в понедельник, 12 марта, Мэй заявила, что восемь дней назад российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом, известным как «Новичок», который был разработан Россией. Она дала Владимиру Путину время до полуночи во вторник, чтобы опровергнуть это утверждение.

«Либо это было прямым актом России против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над этим потенциально опасным химическим оружием и позволило ему попасть в чужие руки», — сказала глава британского парламента.

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной ответственности Москвы за инцидент со Скрипалем посоветовал британцам разобраться с отравлением на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Москвой. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что этот инцидент не является вопросом РФ и тем более руководства России. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу».

По мнению аналитиков Bloomberg, в качестве санкций против России Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, отзыв лицензии на вещание в стране телеканала Russia Today, бойкот чемпионата мира по футболу и отключение РФ от системы межбанковских платежей SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. В день через SWIFT проходит более миллиона транзакций о денежных переводах, межбанковских платежах, ценных бумагах. Система позволяет кредитным организациям передавать сообщения в форматах SWIFT через Банк России во всех регионах страны без ограничений. В сентябре 2014 года и в январе 2015-го ЕС призывал к новым ограничительным мерам в отношении России, в том числе к отключению России от системы SWIFT.

Российские власти приняли меры, чтобы возможное отключение прошло максимально безболезненно. В 2017 году была создана отечественная альтернатива SWIFT — «система передачи финансовых сообщений Банка России» (СПФС). В настоящее время к СПФС подключены порядка 400 российских банков, а более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы принимать российские платежные карты «Мир». При этом СПСФ не аналогична SWIFT — она медленнее, менее эффективна, менее безопасна и более дорога для пользователей. Однако это реальная альтернатива, и сегодня в случае отключения от SWIFT страна не окажется на пороге финансового коллапса.

Еще одной альтернативой SWIFT стала система UNIVERSA, использующая технологию блокчейн, что делает ее менее уязвимой для хакерских атак и повышает надежность. Ее разработал россиянин Александр Бородич, сейчас он завершает тестирование системы при участии ряда ведущих банков, причем не только российских.