Россия зеркально вышлет дипломатов из более чем 25 стран и закроет консульство США в Петербурге
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о зеркальной высылке дипломатов тех стран, которые объявили о выдворении российских сотрудников дипмиссии
«Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под давлением США и Великобритании, под предлогом так называемого дела Скрипалей. Мы хотим установить истину, о чем много раз говорили с самого начала этого кризиса», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».
Лавров заявил, что Россия также отзовет согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге. Представители Америки должны освободить здание к 31 марта.
В пресс-службе МИД РФ сообщили, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генконсульства Америки в Екатеринбурге объявлены персонами нон-грата «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Они должны будут покинуть территорию России до 5 апреля.
Как сообщали Юга.ру, 4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, которая в свою очередь это отрицает.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. 26 марта США, Канада, Украина и ряд стран Евросоюза выразили солидарность Британии и решили выдворить представителей российской дипмиссии.
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