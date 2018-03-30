Россия зеркально вышлет дипломатов из более чем 25 стран и закроет консульство США в Петербурге

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о зеркальной высылке дипломатов тех стран, которые объявили о выдворении российских сотрудников дипмиссии

«Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под давлением США и Великобритании, под предлогом так называемого дела Скрипалей. Мы хотим установить истину, о чем много раз говорили с самого начала этого кризиса», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров заявил, что Россия также отзовет согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге. Представители Америки должны освободить здание к 31 марта.

В пресс-службе МИД РФ сообщили, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генконсульства Америки в Екатеринбурге объявлены персонами нон-грата «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Они должны будут покинуть территорию России до 5 апреля.

Как сообщали Юга.ру, 4 марта в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению причастна Россия, которая в свою очередь это отрицает.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. 26 марта США, Канада, Украина и ряд стран Евросоюза выразили солидарность Британии и решили выдворить представителей российской дипмиссии.