Великобритания вышлет 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну

Об этом Мэй сообщила во время выступления в парламенте. Дипломатам дали неделю, чтобы собраться и покинуть Британию. Премьер-министр объяснила, что эта мера является ответной на действия России.

«Благодаря этой высылке мы фундаментально подорвем работу российской разведки в Великобритании на долгие годы», — цитирует Терезу Мэй RT.

Как сообщали Юга.ру, 5 марта в британском городе Солсбери мужчина и женщина отравились неизвестным веществом, после чего их госпитализировали в критическом состоянии, сейчас они находятся в коме. Пострадавшими оказались работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Спустя несколько дней Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности российской стороны к покушению. Накануне МИД РФ выразил протест Великобритании из-за «огульных обвинений» по этому делу.

Кроме заявления о высылке российских дипломатов Великобритания решила приостановить все двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение главе Министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Лондон.

«Я все еще полагаю, что не в наших государственных национальных интересах прерывать все виды диалога между Россией и Великобританией, но после этого омерзительного акта против нашей страны отношения уже не могут оставаться теми же, — заявила Мэй. — И мы убедимся в том, чтобы ни члены королевской семьи, ни члены правительства не присутствовали на чемпионате мира 2018 года в России».