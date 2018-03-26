США, Канада, Украина и 14 стран ЕС вышлют российских дипломатов в связи с делом Скрипаля

Соединенные Штаты Америки, Канада, Украина и 14 государств Евросоюза высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Ряд стран приняли такое решение в знак протеста против отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта в британском Солсбери, передает «Медиазона».

По четыре дипломата должны будут покинуть Францию, Германию, Канаду и Польшу, по три — Литву, Латвию и Чехию, по два — Данию, Италию и Нидерланды. Украина вышлет 13 сотрудников диппредставительства. Из Эстонии выдворят военного атташе, передает РИА «Новости». Финляндия, Румыния и Хорватия в знак солидарности с Британией вышлют по одному дипломату, передает ТАСС.

США вышлют 48 сотрудников дипмиссии и 12 сотрудников миссии ООН — всего 60 человек. Кроме того, закроется российское генконсульство в Сиэтле.