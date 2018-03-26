США, Канада, Украина и 14 стран ЕС вышлют российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
Соединенные Штаты Америки, Канада, Украина и 14 государств Евросоюза высылают российских дипломатов из-за дела Скрипаля
Ряд стран приняли такое решение в знак протеста против отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта в британском Солсбери, передает «Медиазона».
По четыре дипломата должны будут покинуть Францию, Германию, Канаду и Польшу, по три — Литву, Латвию и Чехию, по два — Данию, Италию и Нидерланды. Украина вышлет 13 сотрудников диппредставительства. Из Эстонии выдворят военного атташе, передает РИА «Новости». Финляндия, Румыния и Хорватия в знак солидарности с Британией вышлют по одному дипломату, передает ТАСС.
США вышлют 48 сотрудников дипмиссии и 12 сотрудников миссии ООН — всего 60 человек. Кроме того, закроется российское генконсульство в Сиэтле.
Как сообщали Юга.ру, в Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению веществом А234 причастна Россия, которая в свою очередь это отрицает.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 23 российских дипломата должны покинуть страну. После этого лидеры стран Евросоюза согласовали общее заявление по делу Скрипаля, согласившись с оценкой Британии о «весьма вероятной» ответственности российской стороны и отсутствии другого правдоподобного объяснения.
24 марта британское издание The Times сообщило, что российских дипломатов готовятся выслать 20 европейских стран, передает RT.
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