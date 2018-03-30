В Сочи на границе с Абхазией нашли 8,6 тыс. контрафактных сигарет в багажнике машины

В Сочи на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска «Адлер» задержали иномарку с крупной партией нелегального табака

При досмотре автомобиля Kia Rio, за рулем которого была женщина, обнаружили, что багажник забит сигаретами.

«Досмотрев багажник, инспекторы обнаружили в нем множество сигарет в заводской упаковке различных наименований известных торговых марок. Всего женщина перемещала 43 блока — 8,6 тыс. сигарет», — рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

Возбуждено два дела по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (Несоблюдение установленных запретов и ограничений). Проводится административное расследование.