На рынке Пятигорска нашли более 81 тыс. пачек контрафактного табака

Ставропольский край

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ставропольскому краю совместно с УФСБ нашли на рынке крупную партию табака без маркировки

На рынке Пятигорска в торговом павильоне местного жителя правоохранители обнаружили партию немаркированной табачной продукции, предназначенной для розничной торговли. В других торговых точках бизнесмена в разных микрорайонах курорта полицейские нашли более 81 тыс. пачек табачных изделий без маркировки.

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Установлено, что пятигорчанин продавал фальсифицированный табак, на прилавках смешивая его с легальным товаром.

Сумма ущерба правообладателю составила около 6,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), предусматривающей до шести лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Выявлено, что подозреваемый ранее был суд за аналогичное преступление. Он находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Контрафакт Полиция Пятигорск Табак
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