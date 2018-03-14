На рынке Пятигорска нашли более 81 тыс. пачек контрафактного табака

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Ставропольскому краю совместно с УФСБ нашли на рынке крупную партию табака без маркировки

На рынке Пятигорска в торговом павильоне местного жителя правоохранители обнаружили партию немаркированной табачной продукции, предназначенной для розничной торговли. В других торговых точках бизнесмена в разных микрорайонах курорта полицейские нашли более 81 тыс. пачек табачных изделий без маркировки.

Установлено, что пятигорчанин продавал фальсифицированный табак, на прилавках смешивая его с легальным товаром.

Сумма ущерба правообладателю составила около 6,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ), предусматривающей до шести лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Выявлено, что подозреваемый ранее был суд за аналогичное преступление. Он находится под подпиской о невыезде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.