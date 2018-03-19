У жителя Невинномысска изъяли 40 тыс. пачек контрафактных сигарет

Ставропольский край

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В Ставропольском крае полицейские изъяли партию фальсифицированной табачной продукции в особо крупном размере

Установлено, что 49-летний мужчина купил сигареты без акцизных марок, чтобы перепродать их в арендованных магазинах на рынке Невинномысска. Местный житель хранил фальсификат в своей машине и квартире.

При обыске оперативники изъяли около 40 тыс. пачек сигарет на сумму более 2,5 млн рублей. У продукции не было сопроводительных документов, в том числе обязательных сертификатов соответствия реализуемых табачных изделий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ), предусматривающей до шести лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в марте на рынке Пятигорска обнаружили более 81 тыс. пачек контрафактных табачных изделий.

Контрафакт Невинномысск Табак Торговля
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