Гол Смолова не помог сборной России обыграть Францию
Сборная России по футболу 27 марта в Санкт-Петербурге провела контрольный матч с национальной командой Франции
Игра началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Кемерова. Российские футболисты вышли на матч в траурных повязках, а болельщики посвятили жертвам трагедии несколько баннеров.
March 27, 2018
Баннер на стадионе в Санкт-Петербургеhttps://t.co/IyDUVHdgdp pic.twitter.com/ZhmVJZqZw5— Чемпионат (@championat) March 27, 2018
Итогом встречи стала победа французов — 1:3. Счет на 40-й минуте открыл форвард гостей Киллиан Мбаппе. В начале второго тайма второй гол в ворота Андрея Лунева забил Поль Погба.
На 68-й минуте Федору Смолову, который вышел на матч с капитанской повязкой, удалось отыграть один мяч. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет поединка.
Гол Федора Смолова pic.twitter.com/kN1pneoaXe— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2018
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Следующие товарищеские матчи российские футболисты проведут 30 мая и 5 июня, соперниками станут Австрия и Турция. Эти спарринги завершат подготовку сборной России к чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня.
Как сообщали Юга.ру, 23 марта команда Станислава Черчесова в товарищеском матче в Москве потерпела разгромное поражение от сборной Бразилии.
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