Гол Смолова не помог сборной России обыграть Францию

Сборная России по футболу 27 марта в Санкт-Петербурге провела контрольный матч с национальной командой Франции

Игра началась с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре Кемерова . Российские футболисты вышли на матч в траурных повязках, а болельщики посвятили жертвам трагедии несколько баннеров.

Баннер на стадионе в Санкт-Петербурге https://t.co/IyDUVHdgdp pic.twitter.com/ZhmVJZqZw5

Итогом встречи стала победа французов — 1:3. Счет на 40-й минуте открыл форвард гостей Киллиан Мбаппе. В начале второго тайма второй гол в ворота Андрея Лунева забил Поль Погба.

На 68-й минуте Федору Смолову, который вышел на матч с капитанской повязкой, удалось отыграть один мяч. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет поединка.

На стадионе «Санкт-Петербург» собрались 51 тыс. 165 болельщиков.

Следующие товарищеские матчи российские футболисты проведут 30 мая и 5 июня, соперниками станут Австрия и Турция. Эти спарринги завершат подготовку сборной России к чемпионату мира по футболу, который стартует 14 июня.

Как сообщали Юга.ру, 23 марта команда Станислава Черчесова в товарищеском матче в Москве потерпела разгромное поражение от сборной Бразилии.