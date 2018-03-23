Сборная Бразилии разгромила Россию в товарищеском матче

Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной командой Бразилии в контрольном матче в Москве

Встреча, прошедшая на стадионе «Лужники», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Все три мяча бразильцы забили в начале второго тайма. На 53-й минуте гол провел Жоао Миранда, на 62-й — Филиппе Коутиньо (с пенальти), на 66-й — Паулиньо.

Российская команда занимает в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) 63-е место, тогда как бразильская сборная располагается на второй строчке. Обе команды летом выступят на чемпионате мира в России, в рамках подготовки к которому и провели этот матч.

Свой следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции, которая также является участником ЧМ-2018.