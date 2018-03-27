НАСА объяснило, как снег на Кубани пожелтел от песков Сахары. Это связано с глобальным потеплением

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) объяснило, почему осадки, выпавшие 22 марта в Европе и на юге России, были желтого цвета

По данным со спутников НАСА, пески Сахары попали в воздух незадолго до начала осадков и окрасили снег в желтый и оранжевый цвет. По словам ученых, в этом нет ничего удивительного — подобное случалось и раньше, например, в 2007 году в Сибири.

«На этот раз в атмосфере над Европой оказалось большое количество пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Северной Африки. Когда идет снег или дождь, они тащат вниз все то, что присутствует в атмосфере, в том числе и песок», — объяснил климатолог из Британской метеорологической организации Стивен Китс.

Желтый и оранжевый снег выпал также в некоторых регионах Румынии, Болгарии, в Одесской области Украины и на Черноморском побережье России. Изначально климатологи и экологи предполагали, что такое явление связано с повышенным загрязнением воздуха, однако Стивен Китс считает, что причина не связана с деятельностью человека.

«Снимки, полученные спутниками НАСА в тот момент, показывают, что большие скопления пыли и песка дрейфовали над акваторией Средиземного моря непосредственно перед снегопадами. Нечто похожее происходило несколько лет назад в Британии, когда ураган "Офелия" сдул пески Сахары в сторону севера Европы и окрасил наш снег в красный цвет», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Усиление ветров в Африке и ускоренную транспортировку пыли и песка в атмосферу над Атлантикой и Средиземноморьем климатологи связывают с глобальным потеплением, которое влияет на характер и силу движения ветров.