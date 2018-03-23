Взрыв химзавода в Белореченске и выбросы назвали вымыслом

В Белореченском районе опровергли сообщения о взрыве на химзаводе, из-за которого якобы пошел коричневый дождь

В соцсетях и мессенджерах 22 марта начали массово распространяться панические сообщения, что дождь и мокрый снег с примесью цвета ржавчины пошел из-за взрыва на химзаводе в Белореченске.

«При выяснении обстоятельств происшедшего была уточнена информация у специалиста ГО и ЧС БМУ "Мин.Удобрения" Александра Чеснокова, по его данным, аварийных либо иных выбросов на предприятии не было, на территории последнего так же прошли осадки ржавого цвета», — сообщили в пресс-службе администрации Белореченского района.