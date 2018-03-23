Взрыв химзавода в Белореченске и выбросы назвали вымыслом
В Белореченском районе опровергли сообщения о взрыве на химзаводе, из-за которого якобы пошел коричневый дождь
В соцсетях и мессенджерах 22 марта начали массово распространяться панические сообщения, что дождь и мокрый снег с примесью цвета ржавчины пошел из-за взрыва на химзаводе в Белореченске.
«При выяснении обстоятельств происшедшего была уточнена информация у специалиста ГО и ЧС БМУ "Мин.Удобрения" Александра Чеснокова, по его данным, аварийных либо иных выбросов на предприятии не было, на территории последнего так же прошли осадки ржавого цвета», — сообщили в пресс-службе администрации Белореченского района.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае и Республике Адыгея 23 марта жители наблюдали дождь с частицами пыли — оказалось, что это последствие песчаных бурь, которые были в Африке в пустыне Сахара.
Роспотребнадзор Адыгеи проведет исследование воздуха, после этого будут установлены причины осадков коричневого цвета. Жителям Адыгеи рекомендовали воздержаться от прогулок из-за нетипичных осадков.
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