Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТЦ собрали информацию о 85 пропавших без вести

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В штабе родственников жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» сообщили о том, сколько человек пропали без вести

«Данные получены лично, по почте и СМС. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10–13 лет», — рассказали в штабе.

Данные планируют передать в полицию, сообщает «Интерфакс».

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, однако никто ничего не предпринимал по этому поводу. Следствие рассматривает две версии пожара: самовозгорание электрики, которую замкнуло, и применение открытого огня. Позже выяснилось, что торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС.

Дети Пожары Пропавшие без вести

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