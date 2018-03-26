СК подтвердил гибель 53 человек в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Вся Россия

Распечатать

Следственный комитет уточнил количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове

Во время поисково-спасательных работ дополнительно нашли тела еще 14 погибших.

«Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщает официальный канал Следственного комитета в телеграме.

Как сообщали Юга.ру, пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ днем 25 марта. Причиной мог стать поджог. Возбудили уголовное дело, в рамках расследования допросили уже четырех человек.

По предварительным данным, при пожаре пострадали 48 человек, 12 из них в больнице. Пропавшими без вести считаются 16 человек.

Пожары Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ростове в массовом ДТП с грузовиками погиб человек
В Ростовской области школьники дышали газом из баллончика. 13-летний мальчик погиб
В Сочи из-за велогонки ограничат движение транспорта
МЧС сообщило о 64 погибших во время пожара в Кемерове
Несколько районов Адыгеи перешли на повышенную готовность из-за угрозы паводка
Жителя Ставрополя посадили на девять лет за убийство возлюбленной в лесу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале