СК подтвердил гибель 53 человек в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет уточнил количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове

Во время поисково-спасательных работ дополнительно нашли тела еще 14 погибших.

«Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщает официальный канал Следственного комитета в телеграме.

Как сообщали Юга.ру, пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ днем 25 марта. Причиной мог стать поджог. Возбудили уголовное дело, в рамках расследования допросили уже четырех человек.

По предварительным данным, при пожаре пострадали 48 человек, 12 из них в больнице. Пропавшими без вести считаются 16 человек.