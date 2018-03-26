СК подтвердил гибель 53 человек в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
Следственный комитет уточнил количество погибших во время пожара в торговом центре в Кемерове
Во время поисково-спасательных работ дополнительно нашли тела еще 14 погибших.
«Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сообщает официальный канал Следственного комитета в телеграме.
Как сообщали Юга.ру, пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ днем 25 марта. Причиной мог стать поджог. Возбудили уголовное дело, в рамках расследования допросили уже четырех человек.
По предварительным данным, при пожаре пострадали 48 человек, 12 из них в больнице. Пропавшими без вести считаются 16 человек.
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