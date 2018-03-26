Число погибших при пожаре в кемеровском торговом центре достигло 48 человек

В Кемерове увеличилось число погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня»

В оперативном штабе на месте ЧС сообщили, что погибли 48 человек. Столько же человек числятся пострадавшими, 12 из них в больнице, сообщает РИА «Новости».

Пропавшими без вести считаются 16 человек.

В рамках уголовного дела следователи задержали и допросили четырех человек. Среди них был арендатор помещения, где находился эпицентр пожара, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, пожар вспыхнул в детской комнате ТРЦ днем 25 марта. причиной мог стать поджог. Большинство пострадавших отравились продуктами горения, некоторые получили ожоги верхних дыхательных путей. Возбуждено уголовное дело.