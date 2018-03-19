В Дагестане итоги выборов отменили на трех участках

Результаты выборов президента РФ отменили еще на двух участках в Дагестане

Об этом сообщил председатель регионального избиркома Магомед Дибиров.

«Результаты выборов признаны недействительными еще на двух избирательных участках республики, где рассматривался вопрос об отмене итогов голосования. Таким образом, аннулированы результаты по трем участкам», — цитирует Дибирова ТАСС.

Он отметил, что отмена итогов выборов на этих трех участках практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике.

Результаты отменили на участке № 1126 в Махачкале, № 380 в Дагестанских Огнях и № 1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района.

По словам Дибирова, анализ материалов, в том числе видеотрансляций с избирательных участков, «свидетельствовал о том, что были допущены определенные нарушения, которые, по большому счету, могут поставить под сомнение волеизъявление избирателей». При этом каких-либо письменных заявлений о нарушениях на этих участках в избирательную комиссию Дагестана не поступало, отметил он.

На сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» «Карта нарушений на выборах» опубликовано 43 сообщения о нарушениях из Дагестана 18 марта. В том числе — о нескольких вбросах на участке № 1284 в Касумкенте, нарушениях на участке № 1126 в Махачкале (еще одно нарушение) и на участке в Дагестанских Огнях.