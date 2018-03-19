В Дагестане на одном участке отменили итоги голосования

В Дагестане на одном из трех участков, на которых наблюдатели зафиксировали нарушения, аннулировали итоги голосования

Об этом сообщил глава избиркома Дагестана Магомед Дибиров.

«Анализ, проведенный избирательной комиссией, показал, что сообщения СМИ имеют основания для их серьезного рассмотрения. Мы направили эти сообщения в территориальные избирательные комиссии республики», — пояснил Дибиров во время прямой связи с ЦИК.

Он отметил, что нарушения зафиксировали на трех участках: в городе Дагестанские Огни, Махачкале и селе Касумкент Сулейман-Стальского района.

«Мы имеем решения об отмене итогов голосования на участке в Махачкале. Сейчас ТИК города Дагестанские Огни и Сулейман-Стальского района рассматривают вопрос о законности итогов голосования на других двух участках», — уточнил глава республиканского избиркома.

Ранее Дибиров заявлял, что на двух избирательных участках в Дагестане опечатаны два ящика, сообщает «Интерфакс».