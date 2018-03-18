Избирком Дагестана в день голосования зафиксировал нарушения на двух участках

Дагестан

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Избирательная комиссия Дагестана начала проверку по двум нарушениям на избирательных участках. Они произошли в Махачкале и в городе Дагестанские Огни

«Есть подозрения, что там был произведен вброс бюллетеней. В связи с этим два ящика опечатаны, но, чтобы не прерывать процесс голосования, мы поставили туда другие», — рассказал председатель дагестанского избиркома Магомед Дибиров.

По его словам, на одном из участков произошла потасовка. «Мы посмотрели по камерам видеонаблюдения, но там непонятно, что конкретно происходит. По завершении голосования мы детально выясним, что там произошло. По всем нарушениям проведем тщательную проверку».

Как сообщали Юга.ру, на избирательном участке в здании школы № 39 в Махачкале произошло нападение на наблюдателя. Им оказался журналист РИА «Дербент» Малик Бутаев. Он опубликовал видео, на котором зафиксировано агрессивное поведение нападавшего.

Явка в Дагестане на 18:00 составила 72%, по данным ЦИК.

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