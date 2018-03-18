В Дагестане на избирательном участке напали на наблюдателя

В Махачкале на избирательном участке в здании школы № 39 совершено нападение на наблюдателя, журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева

В Махачкале на избирательном участке в здании школы № 39 совершено нападение на наблюдателя — журналиста РИА «Дербент» Малика Бутаева.



На Бутаева напал сотрудник администрации Ленинского района Махачкалы Магомед Магомедрасулов. РИА «Дербент» сообщает, что по неподтвержденной информации Магомедрасулов является членом избирательной комиссии и преподавателем школы № 39.



«Он нанес мне удар по лицу за то, что я отказался сидеть на стуле для наблюдателей и позволил себе снять его на камеру, поскольку он не захотел представляться. Свою агрессию он проявил также и в отношении моих коллег-наблюдателей», — заявил Малик Бутаев.



После инцидента на УИК вызвали наряд полиции. На данный момент Магомедрасулов доставлен в Ленинский РОВД Махачкалы, проводится проверка, опрашиваются свидетели и потерпевший.