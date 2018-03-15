Кадыров запустил в соцсетях акцию #ХодиПешком и призвал отказаться от машин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил своим подписчикам отказаться на один день от автомобиля и присоединиться к акции #ХодиПешком

На своей странице «ВКонтакте» Кадыров отметил, что в Грозном ежедневно растет транспортный поток, а люди садятся в автомобиль, чтобы добраться до близкого пункта назначения. Эта ситуация подтолкнула главу Чечни инициировать день отказа от машин.

«Я решил начать с себя. Собрался с утра и через весь город пошел на работу пешком. Я получил очень много положительных эмоций, и все благодаря тому, что решил пойти на работу пешком. Я хочу призвать всех последовать моему примеру. Свои пешие истории выкладывайте под хештегом #ХодиПешком», — написал Кадыров.

Он добавил, что отказ от автомобиля хорошо повлияет на экологию, а также улучшит здоровье и настроение.