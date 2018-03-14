Минсельхоз выступил против идеи Минздрава ввести акцизы на соленые огурцы, квас и выпечку

Министерство сельского хозяйства в начале марта направило в Минздрав отрицательный отзыв на стратегию формирования здорового образа жизни населения

По мнению Минсельхоза, для сохранения и укрепления здоровья нужно сформировать здоровый образ жизни у россиян, в том числе информируя о рационах питания и составе продуктов, чтобы потребитель мог делать сознательный выбор. При этом ведомство выступило против запретительных мер, предложенных Минздравом, раскритиковав идею делить продукты на вредные и «для здорового питания», так как важен рацион, а не употребление определенных продуктов. В Минсельхозе подчеркнули, что все продукты в России — безопасные и качественные.

«Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и так далее», — резюмировал статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев в обращении заместителю министра здравоохранения Татьяне Яковлевой.

В документе предлагается ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли, чем оказался недоволен Минсельхоз.

Помимо этого Минсельхоз отметил снижение объемов производства напитков, овощной консервированной продукции и хлебобулочных изделий и выразил беспокойство, что из-за акцизов могут закрыться предприятия, а рынок займут аналогичные товары из стран Евразийского экономического союза, где нет акцизов, передает РБК.

Также Минсельхоз выступил против намерения Минздрава заменить подсолнечное масло оливковым, так как это помешает импортозамещению. Кроме того, российские производители выпускают много других видов масла, не уступающих подсолнечному по составу, — горчичное, рыжиковое, соевое, рапсовое.

В январе 2017 года Министерство здравоохранения представило первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года. С тех пор документ неоднократно отправляли на доработку.

Как сообщали Юга.ру, в начале 2018 года ФАС и Минэкономразвития раскритиковали стратегию, попросив Минздрав подтвердить вред вейпов и электронных сигарет и выступив против повышения акцизов на алкоголь и табак. Кроме того, ФАС предложила добавлять рвотные вещества в дешевые спиртосодержащие жидкости, которые могут пить люди.