ФАС отклонила проект стратегии Минздрава по здоровому образу жизни
Федеральная антимонопольная служба не согласовала проект стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, разработанный Минздравом РФ
По мнению ФАС, документ содержит ряд противоречий. Замечания ведомства направлены в Минздрав и опубликованы на сайте службы.
В частности, ФАС отмечает, что разработчики стратегии не представили анализ и оценку мер, которые были направлены на ограничение потребления сигарет. Поэтому не видит основания для дальнейшего ужесточения антитабачных мер, которые предусматривает проект стратегии. В числе ограничений, которые Минздрав предложил ввести на табачном рынке, — введение простой упаковки табачной продукции, раскрытие состава, ограничение электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака.
Также ФАС не поддержала увеличение акцизов на алкогольную продукцию, поскольку считает, что это создаст предпосылки к росту доли нелегального рынка.
Замечания у ФАС вызвало и предложение Минздрава актуализировать состав и объем продуктов питания потребительской корзины в соответствии с рекомендациями по здоровому питанию (увеличение потребления продуктов, богатых пищевыми волокнами, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, свежих фруктов и овощей, рыбы, оливкового масла; ограничение потребления насыщенных жиров, в том числе переработанных мясопродуктов с высоким содержанием жира, искусственных трансжиров, свободных сахаров и соли). В ФАС отметили, что потребление тех или иных продуктов зависит «не от актуализации потребительской корзины, а от уровня материального обеспечения» потребителей.
Антимонопольное ведомство попросило уточнить проект и провести исследования, насколько вредны электронные сигареты. Вместо запрета на продажу дешевых спиртосодержащих жидкостей, который лоббирует Минздрав, ФАС предложила добавлять в них вещества, вызывающие рвотный рефлекс. Речь идет о средствах для дезинфекции, дешевых одеколонах, моющих средствах и т.д. на основе спирта, которые могут использоваться не по назначению.
Первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года Минздрав представил в январе 2017 года. После этого ее уже несколько раз отправляли на доработку, но претензии других ведомств и бизнеса снять не удалось.
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