Компания Berlinger прекратит производство контейнеров для допинг-проб после жалоб ВАДА

Швейцарская компания Berlinger объявила о прекращении производства наборов для взятия и хранения допинг-проб в спорте

Совет директоров Berlinger Special AG принял решение свернуть производство, объяснив это тем, что ситуация с меняющимися требованиями к наборам для допинг-проб вредит спорту, а также становится несовместимой с корпоративными ценностями компании, говорится в сообщении на сайте Berlinger.

На время переходного периода Berlinger продолжит поставки по запросам клиентов, с которыми компания сейчас работает, передает «Интерфакс». В том числе поставки продолжатся на Паралимпийские игры в Пхенчхане.

Решению о прекращении производства предшествовали многократные заявления о незаконном вскрытии контейнеров с допинг-пробами российских атлетов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи. Помимо этого один из клиентов швейцарской компании обратился во Всемирное антидопинговое агентство с просьбой провести расследование по поводу надежности контейнеров, которые якобы трескаются при низких температурах.

Кроме того, перед Олимпиадой в Южной испытания в швейцарской лаборатории выявили, что новые пробирки компании легко вскрываются руками без подручных приспособлений. Для этого их нужно заморозить, что обычно делается с пробами B.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выразил мнение, что уход Berlinger с рынка может быть объяснен намерением ВАДА «замести следы» в деле с обвинениями в адрес России после сочинской Олимпиады.

Он отметил, что российская сторона уже не сможет доказать свою правоту, так как после Игр-2014 компания выпустила несколько новых модификаций пробирок.

«Как раз последние из них неплотно закрывались и трескались. Мы свое право оспорить эти обвинения проспали. Нужно было подавать иски на компанию, ведь данные пробирки Berlinger рекомендовало само ВАДА. Получается, если их можно было вскрыть, то в этом есть доля вины и агентства», — привело RT слова Балахничева.

Как сообщали Юга.ру, в феврале российский керлингист Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли бронзу Олимпиады в дабл-миксте. Позже стало известно, что в допинг-пробе россияниа обнаружили мельдоний в рекордной концентрации, когда-либо зафиксированной в лаборатории Кельна.